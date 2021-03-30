Афганец не смог стать беженцем, поэтому вернулся домой и стал «грибным королём»
Афганец волею судеб прочувствовал, что жизнь на родине лучше, чем на чужбине. Он пытался получить статус..
Дата загрузки: 2021-03-30
Афганец волею судеб прочувствовал, что жизнь на родине лучше, чем на чужбине. Он пытался получить статус беженца в ЕС, но получил отказ. Вернувшись домой, мужчина стал выращивать вёшенки. Теперь он неплохо зарабатывает и с оптимизмом смотрит в будущее.
Короткая ссылка на эту страницу:
Короткая ссылка на эту страницу: