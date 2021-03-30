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Афганец не смог стать беженцем, поэтому вернулся домой и стал «грибным королём»

Афганец не смог стать беженцем, поэтому вернулся домой и стал «грибным королём»

Афганец волею судеб прочувствовал, что жизнь на родине лучше, чем на чужбине. Он пытался получить статус..

Дата загрузки: 2021-03-30

Афганец волею судеб прочувствовал, что жизнь на родине лучше, чем на чужбине. Он пытался получить статус беженца в ЕС, но получил отказ. Вернувшись домой, мужчина стал выращивать вёшенки. Теперь он неплохо зарабатывает и с оптимизмом смотрит в будущее.
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