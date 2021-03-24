Телеканал NTD

Не устоять: токийцев выманивает на улицы цветущая сакура

Не устоять: токийцев выманивает на улицы цветущая сакура

В нежно-розовое платье принарядилась сакура в японской столице. Сотни жителей Токио выходят на прогулки, несмотря на..

Дата загрузки: 2021-03-24

В нежно-розовое платье принарядилась сакура в японской столице. Сотни жителей Токио выходят на прогулки, несмотря на призыв властей оставаться дома. В воскресенье здесь закончился режим чрезвычайного положения, объявленный в связи со всплеском заболеваемости коронавирусом, но опасность распространения инфекции пока сохраняется.

[жительница Токио]:
«Многие всё же пришли сюда полюбоваться сакурой, поскольку вчера в новостях сказали, что она будет в полном цвету».

Японцы ждут цветения сакуры весь год. В это период они устраивают пикники под деревьями. Эта традиция называется «ханами».

Нынешней весной придётся обойтись без неё. Губернатор Токио призвала людей не располагаться на отдых под деревьями.

[житель Токио]:
«Поскольку это на улице, думаю, любоваться сакурой безопасно, лишь бы не было очень много народу».

В Токио также возобновились автобусные экскурсии. Горожане могут полюбоваться сакурой во время поездки на втором этаже автобуса. До пандемии такие туры были очень популярны, и автобусы совершали до 100 рейсов в день. Сейчас их в десять раз меньше.
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...