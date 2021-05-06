Остров Прочида выбрали культурной столицей Италии 2022 года

Неаполитанский залив в Тирренском море славится живописным ландшафтом и красивыми островами. И один из них –..

Неаполитанский залив в Тирренском море славится живописным ландшафтом и красивыми островами. И один из них – Прочида – в 2022 году станет культурной столицей Италии.

На острове снимали такие фильмы, как «Почтальон» и «Талантливый мистер Рипли», но туристов это особо не привлекло. Они чаще выбирали более известные острова – Искью и Капри. Теперь жители Прочиды надеются на внимание и к своему острову.

[Джемма Вентриче, жительница Прочиды]:

«Мы счастливы, что наш маленький остров станет всемирно известным. Услышав эту замечательную новость, и я, и все жители Прочиды очень обрадовались».

Прочида – одна из самых густонаселённых территорий мира. Здесь на четырёх квадратных километрах живёт десять тысяч человек. Отелей на острове немного, но местная администрация обещает всё подготовить к приёму гостей к концу этого года.

[Раймондо Амброзино, мэр Прочиды]:

«Прочида – это объединение всех средиземноморских культур, которые появились на острове благодаря судоходству. В истории Прочиды море всегда было связующим звеном со многими средиземноморскими странами и остальным миром».

На острове почти остановили распространение COVID-19, и власти ослабили карантинные ограничения. Открываются магазины, а рестораны и кафе обслуживают клиентов на летних верандах. Жители Прочиды надеются, что пандемия закончится, и на остров поедут туристы со всего мира.

[Франческо Трапанезе, житель Прочиды]:

«Мы надеемся, что ситуация улучшится, и жители Прочиды начнут трудиться, появится больше рабочих мест, а рестораны будут заполнены людьми, потому что остров должен поднять голову».

В 2022 году на Прочиде почти каждый день будут проходить мероприятия, посвящённые искусству, музыке, литературе, архитектуре и морским курортам.

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