Жителям Англии предложат делать экспресс-тесты на COVID дважды в неделю

Британское правительство готовится к ослаблению карантинных мер. В связи с этим жителям Англии предложат регулярно делать..

Британское правительство готовится к ослаблению карантинных мер. В связи с этим жителям Англии предложат регулярно делать тесты на COVID-19.

Согласно планам, людям будут делать экспресс-тесты дважды в неделю, чтобы предотвратить вспышки и выявить бессимптомных носителей вируса.

Премьер-министр Борис Джонсон также должен подтвердить планы о том, что с 12 апреля снова смогут открыться магазины с товарами не первой необходимости, летние террасы кафе и баров, а также салоны красоты.

Кроме того, премьер огласит подробности насчёт предложенных паспортов вакцинации и правил международных путешествий в условиях карантина.

В своём заявлении он написал: «Поскольку мы продолжаем добиваться значительных успехов в нашей программе вакцинации и осторожного ослабления ограничений, регулярное быстрое тестирование становится ещё более важным».

Великобритания развернула одну из самых успешных в мире кампаний по вакцинированию жителей от COVID-19. Более половины взрослого населения уже привили препаратами AstraZeneca или Pfizer.

Это означает, что в стране могут постепенно ослаблять ограничения. При этом по ту сторону Ла-Манша многие страны ЕС продолжают ужесточать меры.

Впрочем, Великобритания по-прежнему остаётся одним из государств, которые больше всего пострадало от пандемии. Здесь зарегистрировали почти 127 тысяч смертей. Это пятый по величине уровень смертности.

Кроме того, в 2020 году ВВП страны сократился на 9,8%. Это самый большой спад более чем за 300 лет. Это также самый большой спад среди всех остальных стран мира.

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