МВФ снова улучшил прогноз роста мировой экономики

Международный валютный фонд снова улучшил прогноз роста мировой экономики. Теперь он предсказывает, что в этом году..

Международный валютный фонд снова улучшил прогноз роста мировой экономики. Теперь он предсказывает, что в этом году глобальный ВВП увеличится на 6%. Такого уровня не видели с 70-х годов прошлого века. Три месяца назад прогноз составлял 5,5%.

При этом показатели на 2020 год также скорректировали. Так, МВФ сообщает, что в прошлом году, который почти полностью прошёл в условиях пандемии, спад составил 3,3%. Это на две десятых меньше, чем считалось в январе.

Как говорят в МВФ, такие положительные тенденции наметились благодаря хорошему положению в американской экономике. Для других развитых государств, таких как Германия, Франция и Япония, прогнозы с января почти не изменились.

[Гита Гопинат, главный экономист МВФ]:

«Мы видим в мире очень разную скорость восстановления. То есть страны находятся на разных стадиях в плане пандемии и сроков восстановления до уровня ВВП, который был до прихода COVID».

Отдельно для развитых экономик прогноз улучшился с 4,3 до 5,1%. Что касается развивающихся, то здесь ожидания ниже. Прогноз изменился с 6,3 до 6,7%.

На 2022 год, по данным МВФ, для развивающихся рынков прогноз остался неизменным на уровне 5%. А вот для стран с развитой экономикой следующий год, как ожидается, будет более успешным. Рост будет на уровне 5,1%. Это намного больше предыдущего прогноза в 3,6%.

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