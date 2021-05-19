Туризм Греции предупреждает, что не переживёт ещё одного лета застоя
Парис Какас владеет флотом паромов на греческом острове Родос. Говорит, что не может потерять ещё одно..
Дата загрузки: 2021-05-19
Парис Какас владеет флотом паромов на греческом острове Родос. Говорит, что не может потерять ещё одно лето из-за пандемии, поскольку уже залез в миллионные долги.
[Парис Какас, глава паромного оператора]:
«Мы столкнулись со многими трудностями, в 2020-м сезон был очень короткий: с июля по конец октября. Пассажиров было мало. Кроме финансовых проблем компания также не могла платить сотрудникам, которые работали у нас много лет».
Парис с нетерпением ждёт возвращения туристов на греческие берега. Для страны это критически важная отрасль. Особенно если учитывать, что экономика по-прежнему несёт самое большое в ЕС бремя плохих долгов.
В 2019 году на Родос приехало два миллиона 400 тысяч туристов. А в апреле этого года это уже был остров-призрак.
По оценкам центрального банка Греции, сегодня четверть кредитов в туристическом секторе страны – просроченные. Ох объём достигает трёх миллиардов евро. При этом треть всех кредитов, защищённых «коронавирусным» мораторием на погашение долга, приходится на гостинично-ресторанный сектор.
Правительство выделило около 40 миллиардов евро на помощь компаниям, но туристическая отрасль, в которой работает каждый пятый грек, остро нуждается в возобновлении работы.
[Иоаннис Хатцис, владелец отелей на Родосе]:
«Любая компания, которая в последние годы пыталась расти и фактически увеличила долг, не сможет его обслуживать, если туризм не восстановится».
После долгового кризиса объём просроченных кредитов в банках греции сократился на миллиарды евро. Однако их уровень по-прежнему более чем в 10 раз превышает средний показатель по ЕС.
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