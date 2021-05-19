Туризм Греции предупреждает, что не переживёт ещё одного лета застоя

Парис Какас владеет флотом паромов на греческом острове Родос. Говорит, что не может потерять ещё одно..

Парис Какас владеет флотом паромов на греческом острове Родос. Говорит, что не может потерять ещё одно лето из-за пандемии, поскольку уже залез в миллионные долги.

[Парис Какас, глава паромного оператора]:

«Мы столкнулись со многими трудностями, в 2020-м сезон был очень короткий: с июля по конец октября. Пассажиров было мало. Кроме финансовых проблем компания также не могла платить сотрудникам, которые работали у нас много лет».

Парис с нетерпением ждёт возвращения туристов на греческие берега. Для страны это критически важная отрасль. Особенно если учитывать, что экономика по-прежнему несёт самое большое в ЕС бремя плохих долгов.

В 2019 году на Родос приехало два миллиона 400 тысяч туристов. А в апреле этого года это уже был остров-призрак.

По оценкам центрального банка Греции, сегодня четверть кредитов в туристическом секторе страны – просроченные. Ох объём достигает трёх миллиардов евро. При этом треть всех кредитов, защищённых «коронавирусным» мораторием на погашение долга, приходится на гостинично-ресторанный сектор.

Правительство выделило около 40 миллиардов евро на помощь компаниям, но туристическая отрасль, в которой работает каждый пятый грек, остро нуждается в возобновлении работы.

[Иоаннис Хатцис, владелец отелей на Родосе]:

«Любая компания, которая в последние годы пыталась расти и фактически увеличила долг, не сможет его обслуживать, если туризм не восстановится».

После долгового кризиса объём просроченных кредитов в банках греции сократился на миллиарды евро. Однако их уровень по-прежнему более чем в 10 раз превышает средний показатель по ЕС.

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