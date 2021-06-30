Ливанцы нищают: экономический кризис сильнее всего ударил по северу страны

Ливанец Таха Риз за последние полтора месяца проработал в своей пекарне в Триполи всего три дня...

Ливанец Таха Риз за последние полтора месяца проработал в своей пекарне в Триполи всего три дня. Его бизнесу мешает не только веерное отключение электричества, но и экономический коллапс в целом. В провинции Северный Ливан десятки тысяч человек оказались за чертой бедности, и сладкая выпечка им просто не по карману.

В пекарне Риза работали 35 человек, теперь осталось трое. Муку закупают килограммами, а не тоннами, как раньше. По сути, хозяин стал бедняком.

[Таха Риз, владелец пекарни]:

«Мы теперь не готовим мясо на гриле и не заказываем еду в ресторанах. Едим только то, что выросло, как наши бабушки и дедушки: булгур, рис и чечевицу. А мяса, овощей и фруктов в рационе стало мало. Авокадо и манго больше вообще не едим».

Ливан погрузился в один из худших экономических кризисов в своей истории. Приток капитала остановился, из-за чего стали истощаться валютные резервы. Взрывы в порту Бейрута в августе 2020-го ещё больше пошатнули экономику. К этому прибавилась пандемия, сильно ударившая по туристической индустрии.

За прошедшие почти два года ливанский фунт обесценился на 90%. Зарплаты уменьшились в десять раз, при этом все товары дорожают.

16-летний Шади бросил школу, чтобы ремонтировать автомобили и помогать семье. Зарабатывает меньше 7 долларов в неделю.

[Шади Лабабиди, работник автомастерской]:

«Однажды я проснулся и обнаружил, что мы обеднели. Всё подорожало, курс доллара взлетел. Не сходишь ни в парк развлечений, ни на пляж. Теперь я с утра до вечера работаю, а потом иду домой спать».

73-летняя Нажа заботится о дочери с синдромом Дауна и пытается прокормить себя и безработного сына. Она сортирует и упаковывает виноградные листья для бакалейщиков. За килограмм платят 13 центов.

[Нажа Ом Али, жительница Триполи]:

«Я ем, когда есть деньги. Если их нет, то голодаю. Загляните в холодильник, там нет ни сыра, ни мяса. У нас только хлеб и вода».

Многим таким семьям помогает благотворительная организация Care International.

[Буджар Хохья, сотрудник организации Care International]:

«К сожалению, Северный Ливан пострадал намного больше других регионов страны. Ситуация там с каждым днём становится драматичнее. Закрылись тысячи предприятий, потеряны тысячи рабочих мест. Это средний и малый бизнес, то есть серьёзно пострадал средний класс».

По мнению экспертов, в этом году почти пять миллионов ливанцев могут перешагнуть за черту бедности либо будут нуждаться в продовольственной помощи. Это 70% населения страны.

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