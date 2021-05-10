В Версале завершили масштабную реконструкцию королевской часовни

Три года реставрации позади. Теперь 46-метровая королевская часовня Версаля снова блистает во всей красе. В этом..

Три года реставрации позади. Теперь 46-метровая королевская часовня Версаля снова блистает во всей красе.

В этом дворце король Франции Людовик XIV обосновался в начале XVII века. Сюда же из Парижа он перевёз всех своих придворных вельмож.

Теперь позолоченная крыша часовни сверкает так же, как это было во времена Людовика. Кроме того, обновили статуи, оконные рамы и витражи.

[Стефан Маси, менеджер проекта]:

«На объекте было более 800 тонн строительных лесов. На их возведение ушло шесть месяцев. Итак, после того как часовню защитили от ветра и дождя, мы начали демонтаж. Скульптуры на восточной и западной стороне крыши часовни весят около четырех тонн каждая. Чтобы их поднять, пришлось использовать специальное оборудование, шкивы, огромные краны и подъёмные устройства».

Несмотря на существующую систему водостоков, протечки со временем серьёзно повредили крышу. Нижняя часть каркаса часовни и вертикальные желоба пострадали от влаги.

Чтобы уберечь часовню от непогоды и сохранить эстетическую гармонию местности, во время ремонта на массивные строительные леса был уложен гигантский брезент.

С 2018 года над проектом неустанно трудилось около 150 высококвалифицированных мастеров: от плотников до скульпторов и мастеров золочения.

Работа началась только после двух лет исследования здания. На укрепление и обновление каркаса и его дубовых балок потребовался год.

Конечно, самая красивая часть ремонта – это сияющая золотая крыша. По словам Маси, она впервые за сотни лет так сверкает.

Королевская часовня была последним масштабным проектом в Версале во время правления Людовика XIV.

Короткая ссылка на эту страницу: