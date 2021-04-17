Познакомьтесь с Месси: российские супруги воспитали пуму

Самым необычным диким животным считает пуму Месси житель Пензы Александр. Хищная кошка живёт в его семье пять лет. Вместе с супругой Марией он выкупил пуму у пензенского зоопарка.

[Александр Дмитриев, владелец пумы]:

«Дело в том, что у Месси очень уникальный характер. Таких животных на данный момент времени на планете Земля не проживает. Как говорится, уснуть с тигром могут многие, проснуться могут не все. В этом и состоит уникальность кота, то есть его социальная направленность и его социализация с человеком – подобное больше не встречалось не то, чтобы у пум, в принципе, у крупных хищников».

Месси родился в зоопарке Саранска. Кличку получил в честь аргентинского футболиста. В три месяца его продали зоопарку Пензы. У котёнка было слабое здоровье. Сотрудники зоопарка боялись, что он не выживет.

Александр и Мария полюбили Месси с первого взгляда, поэтому и решили взять его себе. Супруги выходили питомца, научили его бегать и прыгать.

[Александр Дмитриев, владелец пумы]:

«Насколько я тесно привязан к нему, настолько же крепко он привязан ко мне. У нас с ним, на самом деле, такая очень крепкая связь. Когда я отлучаюсь, кот без меня не хочет идти на улицу гулять, он не кушает, он очень переживает, всегда меня встречает, когда я возвращаюсь».

Месси всё же хищник, поэтому Александру пришлось доказывать, что именно он в доме хозяин.

[Александр Дмитриев, владелец пумы]:

«Когда мы только начинали жить, конечно, был перераздел сфер влияния. То есть кто же из нас в семье главный, за кем остаётся последнее слово. В тот момент времени мы немножко выясняли отношения. В результате победил я».

У Месси есть свой аккаунт в Instagram с полутора миллионами подписчиков и канал на YouTube. На него подписался один миллион 800 тысяч пользователей.

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