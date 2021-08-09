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«Пусть останется»: фанаты пришли попрощаться с Лионелем Месси

«Пусть останется»: фанаты пришли попрощаться с Лионелем Месси

Поклонники «Барсы» собрались у стадиона «Камп Ноу» в Барселоне, чтобы в последний раз попрощаться со звездой..

Дата загрузки: 2021-08-10

Поклонники «Барсы» собрались у стадиона «Камп Ноу» в Барселоне, чтобы в последний раз попрощаться со звездой футбола Лионелем Месси.

В воскресенье Месси подтвердил, что покидает «Барселону» и ведёт переговоры о возможном переходе во французский «Пари Сен-Жермен». Уйти он решил, поскольку испанский ФК объявил, что не сможет позволить себе оплачивать высокую зарплату аргентинца.

[Кевин Габриель, поклонник ФК «Барселона»]:
«Я опустошён. (Президент «Барселоны») Лапорта уже сказал, что не подписал контракт с Месси».

[Адриан, поклонник ФК «Барселона»]:
«Не могу представить «Барсу» без Месси. Теперь придётся к этому привыкать».

[Нестор Лука, поклонник ФК «Барселона»]:
«Сложно, но придётся это пережить. (Журналист: А куда Месси стоит перейти?) Пусть останется в «Барсе»».

По данным СМИ, Месси отправится во французскую столицу, чтобы пройти медицинское обследование и завершить сделку с клубом, принадлежащим Qatar Sports Investment.

Сам футболист отмечает, что пока ничего не решено, и что ему звонили из многих клубов. По его словам, он планирует продолжать карьеру как можно дольше и по-прежнему надеется завоевать ещё один трофей Лиги чемпионов.

Об уходе Месси стало известно 6 августа. Его контракт истёк 30 июня.
Долг «Барселоны» сейчас превышает миллиард евро.
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