Обладатель шести «Золотых мячей» Лионель Месси прибыл в Париж и уже прошёл медицинское обследование. После ухода..

Обладатель шести «Золотых мячей» Лионель Месси прибыл в Париж и уже прошёл медицинское обследование. После ухода из «Барселоны» он должен присоединиться к французскому ФК «Пари Сен-Жермен».

Футболист остановился в роскошном пятизвёздочном отеле недалеко от Елисейских Полей. По приезду он вышел на балкон с женой и детьми, чтобы ещё раз поприветствовать поклонников.

Фанаты вне себя от радости.

[Янис Триаки, поклонник ПСЖ]:

«Конечно, это важный день, лучший день в моей жизни. Мы выиграем в Лиге чемпионов. Ставлю 1000 евро, что мы победим». [Клод Мэгнан, поклонник ПСЖ]:

«Представьте, если бы в прошлом короли футбола Пеле или Марадона вошли в ПСЖ, это было бы чудесно. А сейчас чудесно, что пришёл Месси. Команда станет лучше, и все будут рады». [Жан-Филипп Яба, поклонник ПСЖ]:

«Я думаю, он привнесёт техническую составляющую и результаты в плане атак и голов. Он продвинет нас в Лиге чемпионов, принесёт нам больше титулов и трофеев и сделает команду прочнее».

Месси пока не предоставил никаких подробностей контракта с ПСЖ. Однако местные СМИ со ссылкой на отца футболиста пишут, что договор заключат на два года.

В «Барселоне» футболист зарабатывал более 70 миллионов евро в год. Однако из-за своего гигантского долга клуб больше не мог позволить себе платить такую сумму. Месси был готов согласиться только на 50%, даже говорил, что будет играть бесплатно, лишь бы остаться в каталонском клубе. Однако правила Ла-Лиги этого не позволили.

Теперь эксперты гадают, сколько же будет получать футболист во французском ФК. Они полагают, что сумма составит от 35 до 50 миллионов евро в год.

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