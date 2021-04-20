Швейцарского снеговика впервые подожгли за пределами Цюриха
Традиционный цюрихский праздник Шестизвонье впервые прошёл за пределами города. Его перенесли в альпийскую деревню Андерматт в..
Дата загрузки: 2021-04-21
В Цюрихе из-за пандемии весенний праздник отменяют второй год подряд.
[Люки Майер, организатор праздника]:
«Мы искали альтернативное место и выбрали кантон Ури. В этом году он принимает праздник Шестизвонье. И ущелье Шёлленен идеально, потому что его можно перекрыть, и никто не пройдёт».
По традиции снеговика начинили взрывчаткой и подожгли. После этого засекли время до взрыва головы. Чем быстрее это произойдёт, тем лучше будет лето. В этом году голова взорвалась через 13 минут – результат ниже среднего.
Впрочем, на снеговика возложили ещё одну обязанность – прогнать пандемию. Напугать её должен и сам Чёртов мост. Согласно легенде, построить его помогал представитель нечистой силы. В обмен он потребовал душу первого, кто пересечёт мост. Но люди перехитрили чёрта, отправив козлёнка.
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