Швейцарского снеговика впервые подожгли за пределами Цюриха

Традиционный цюрихский праздник Шестизвонье впервые прошёл за пределами города. Его перенесли в альпийскую деревню Андерматт в..

Традиционный цюрихский праздник Шестизвонье впервые прошёл за пределами города. Его перенесли в альпийскую деревню Андерматт в кантоне Ури. Снеговика, символизирующего зиму, подожгли рядом с Чёртовым мостом.

В Цюрихе из-за пандемии весенний праздник отменяют второй год подряд.

[Люки Майер, организатор праздника]:

«Мы искали альтернативное место и выбрали кантон Ури. В этом году он принимает праздник Шестизвонье. И ущелье Шёлленен идеально, потому что его можно перекрыть, и никто не пройдёт».

По традиции снеговика начинили взрывчаткой и подожгли. После этого засекли время до взрыва головы. Чем быстрее это произойдёт, тем лучше будет лето. В этом году голова взорвалась через 13 минут – результат ниже среднего.

Впрочем, на снеговика возложили ещё одну обязанность – прогнать пандемию. Напугать её должен и сам Чёртов мост. Согласно легенде, построить его помогал представитель нечистой силы. В обмен он потребовал душу первого, кто пересечёт мост. Но люди перехитрили чёрта, отправив козлёнка.

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