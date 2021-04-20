Чилийские учёные рассказали о новом виде титанозавров

[Александр Варгас, палеонтолог]:

«Титанозавры входят в группу динозавров-зауроподов. У них длинная шея, маленькая голова и длинный хвост. Это четвероногие травоядные, многие были очень крупными. Титанозавры – одни из крупнейших наземных животных, когда-либо живших на планете».

Чилийские учёные открыли новый вид динозавров – «Аракар ликанантай». Он относится к роду титанозавр. Останки ящера нашли в 90-х годах в 75 километрах от города Копьяпо в пустыне Атакама.

Палеонтологи предполагают, что найденные останки принадлежали молодому динозавру. Он был длиной чуть больше шести метров. Взрослые титанозавры могли вырастать и до 30 метров в длину.

Аракары жили в меловую эпоху – в период между 66-ю и 80-ю миллионами лет назад. Исследования также показывают, что в те времена на месте нынешней пустыни пышно росла зелень и климат был влажным и тёплым.

После тщательного изучения останки аракара ликанантая выставят в Чилийском национальном музее естественной истории.

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