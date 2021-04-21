Дерека Шовина признали виновным по всем пунктам в смерти Джорджа Флойда

20 апреля вынесли вердикт бывшему офицеру полиции города Миннеаполис Дереку Шовину. Его признали виновным в смерти афроамериканца Джорджа Флойда по всем трём пунктам обвинения. Это убийство второй степени, непредумышленное убийство второй степени и убийство третьей степени.

Максимальное наказание за самое серьёзное обвинение – убийство второй степени – составляет 40 лет лишения свободы. Заседание шло два дня. Присяжные заседатели потратили на обсуждения около восьми часов.

46-летний Флойд умер 25 мая 2020 года после того, как его удерживали Шовен и три других офицера. Флойда взяли под стражу по подозрению в использовании фальшивой банкноты в магазине, но его не посадили в патрульную машину.

Шовин и другие офицеры удерживали Флойда на земле рядом с автомобилем недалеко от магазина, в котором он совершил предполагаемое преступление.

Шовин держал колено на шее и спине Флойда девять минут 29 секунд. Флойд жаловался, что задыхается и в конце концов перестал дышать. На машине скорой помощи он был доставлен в больницу, где вскоре был объявлен мертвым.

45-летний Шовин поступил на работу в полицейское управление Миннеаполиса в 2001 году. Он был уволен вместе с тремя другими офицерами, участвовавшими в аресте Флойда, на следующий день после инцидента.

Во время судебного заседания также заслушали мнения ряда экспертов. Некоторые сказали, что Флойд умер от недостатка кислорода и асфиксии. Другие же отметили, что причиной смерти могла стать аритмия на фоне атеросклероза и гипертонической болезни сердца. Кроме того, Флойд принимал фентанил и метамфетамин.

Ещё один эксперт отметил, что приём удержания был не смертельным и оправданным.

Смерть Флойда вызвала протесты по всей стране. Только в Миннеаполисе во время беспорядков было сожжено или иным образом повреждено более тысячи зданий. Перед объявлением вердикта Шовину губернатор Миннесоты Тим Уолц ввёл чрезвычайное положение из-за опасений по поводу возможных новых беспорядков.

Бывшие офицеры То Тао, Томас Лейн и Александр Куэнг должны предстать перед судом по обвинению в пособничестве и подстрекательстве к убийству в конце этого года.

Короткая ссылка на эту страницу: