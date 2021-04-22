Новый карантинный офис: комната в саду
В Великобритании хоть и продолжают снимать карантинные ограничения, миллионы офисных служащих по-прежнему вынуждены работать из дома...
Дата загрузки: 2021-04-22
В Великобритании хоть и продолжают снимать карантинные ограничения, миллионы офисных служащих по-прежнему вынуждены работать из дома. По этой причине растёт спрос на альтернативные рабочие зоны, например, комнаты в саду. Давайте посмотрим.
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