Телеканал NTD

Новый карантинный офис: комната в саду

Новый карантинный офис: комната в саду

В Великобритании хоть и продолжают снимать карантинные ограничения, миллионы офисных служащих по-прежнему вынуждены работать из дома...

Дата загрузки: 2021-04-22

В Великобритании хоть и продолжают снимать карантинные ограничения, миллионы офисных служащих по-прежнему вынуждены работать из дома. По этой причине растёт спрос на альтернативные рабочие зоны, например, комнаты в саду. Давайте посмотрим.
Короткая ссылка на эту страницу:
Читать...
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...