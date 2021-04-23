Как не сесть на мель в Суэцком канале, обучают во Франции

Франсуа Майор уверенно ведёт модель грузового судна по каналу, который абсолютно идентичен Суэцкому. Это один из..

Франсуа Майор уверенно ведёт модель грузового судна по каналу, который абсолютно идентичен Суэцкому. Это один из объектов учебного центра «Порт-Ревель» во Франции. Здесь тренируют безопасно проводить суда в опасных и узких местах.

[Франсуа Майор, директор учебного центра «Порт-Ревель»]:

«Мы находимся в «Порт-Ревеле». Это копия Суэцкого канала, сделанная в масштабе 1:25. Глубина, берега, форма канала точно такие же, как и у настоящего до его реконструкции в 2015 году. Это сделано для того, чтобы обучение проходило в реалистичных условиях».

Учебный центр работает с 67-го года. Его постоянно модернизируют. На искусственном озере есть генераторы волн, течения и ветра.

[Франсуа Майор, директор учебного центра «Порт-Ревель»]:

«Сложности такие же, как и на Суэцком канале. Небольшая разница в том, что песчаные бури здесь сложно сымитировать. Иначе у нас будут очень мощные порывы ветра, и вас с кораблём унесёт на тот или другой берег».

Курсанты также учатся лоцманской проводке в условиях технических проблем, например, когда сломался двигатель или что-то ещё.

Недавно внимание мирового сообщества приковала авария на Суэцком канале. Его на неделю перекрыл гигантский контейнеровоз Ever Given, севший на мель. Тогда мировая торговля теряла почти десять миллиардов долларов в день.

[Франсуа Майор, директор учебного центра «Порт-Ревель»]:

«После каждой аварии на воде к нам приходят новые клиенты. Они очень заинтересованы в нашем обучении, поскольку экономические потери могут быть огромными. А стоимость обучения в «Порт-Ревеле» не идёт ни в какое сравнение с ущербом, принесённым севшим на мель судном, таким как Ever Given».

На озере также воссозданы залив Сан-Франциско, озеро Сабин в техасском Порт-Артуре и другие сложные для навигации места. В учебном центре есть модели судов и буксиров, также выполненные в масштабе 1:25.

Здесь обучаются и повышают квалификацию лоцманы и капитаны из разных стран мира. За прошедшие годы центр обучил более 6500 человек.

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