В Таиланде продали на аукционе шесть кошек, изъятых у подозреваемой в наркоторговле
В Таиланде продали с молотка шесть конфискованных кошек. Породистых животных изъяли у жительницы провинции Районг, которую..
Дата загрузки: 2021-04-26
Пять кошек принадлежат породе шотландская вислоухая, шестая – бенгальская. Их купила любительница кошек. На её страницу в Facebook подписаны три миллиона человек. Женщина заплатила за животных более 3000 долларов.
[Нутч Прасопсин, новая владелица кошек]:
«Я сильно взволнована. Я очень надеялась, что кошки окажутся на моём попечении. Я наблюдала за ними с самого первого дня (конфискации)».
Бывшая владелица кошек находится в бегах. Власти выжидали 30 дней после конфискации имущества женщины. В этот срок она могла заявить о своих правах на изъятое, доказав, что вещи и животные не куплены на деньги, заработанные наркоторговлей.
Кошек продали вместе, чтобы не разлучать. Теперь они поселятся в новом доме, где уже живут 20 пушистых питомцев.
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