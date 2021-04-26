В Таиланде продали на аукционе шесть кошек, изъятых у подозреваемой в наркоторговле

В Таиланде продали с молотка шесть конфискованных кошек. Породистых животных изъяли у жительницы провинции Районг, которую..

В Таиланде продали с молотка шесть конфискованных кошек. Породистых животных изъяли у жительницы провинции Районг, которую подозревают в причастности к наркоторговле и отмыванию денег.

Пять кошек принадлежат породе шотландская вислоухая, шестая – бенгальская. Их купила любительница кошек. На её страницу в Facebook подписаны три миллиона человек. Женщина заплатила за животных более 3000 долларов.

[Нутч Прасопсин, новая владелица кошек]:

«Я сильно взволнована. Я очень надеялась, что кошки окажутся на моём попечении. Я наблюдала за ними с самого первого дня (конфискации)».

Бывшая владелица кошек находится в бегах. Власти выжидали 30 дней после конфискации имущества женщины. В этот срок она могла заявить о своих правах на изъятое, доказав, что вещи и животные не куплены на деньги, заработанные наркоторговлей.

Кошек продали вместе, чтобы не разлучать. Теперь они поселятся в новом доме, где уже живут 20 пушистых питомцев.

Короткая ссылка на эту страницу: