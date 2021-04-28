В Атланте зарегистрировали 28-й в мире «живой дом»

Снаружи этот дом ничем не отличается от большинства строений в Атланте. Однако на самом деле это..

Снаружи этот дом ничем не отличается от большинства строений в Атланте. Однако на самом деле это своего рода живое существо.

Недавно его зарегистрировали как 28-й в мире «живой дом». Это означает, что за год своего существования он подтвердил, что приносит окружающей среде больше пользы, чем вреда, и соответствует стандартам организации «Международный институт будущего».

[Шан Арора, директор «Живого дома»]:

«Одна из самых заметных особенностей дома – это, конечно, солнечная крыша. И она помогает нам запасаться впрок. Сам дом очень эффективный. Возобновляемые источники энергии позволяют этому зданию вырабатывать в два раза больше электричества, чем этот дом потребляет».

Спонсировал строительство местный фонд, который поддерживает креативные идеи. На «живой дом» он выделил 25 миллионов долларов.

Главным фокусом было максимально исключить материалы, которые дизайнеры считают неподходящими. Даже окна сделали с рамами, чтобы птицы не врезались в стёкла.

Также при строительстве использовали больше строительных отходов, чем создали новых. Например, плитку для облицовки стен взяли с недавно снесённого здания.

Есть и инновации: это туалет с пенным сливом.

[Шан Арора, директор «Живого дома»]:

«16 унитазов и писсуаров вместе используют меньше воды, чем один туалет с обычным экономным сливом. Более того, все отходы жизнедеятельности не уходят в окружающую среду. Мы компостируем биологические отходы на месте».

Здание не подключено к канализационной и водопроводной системам города. Оно собирает дождевую воду и очищает её до состояния питьевой.

Кондиционеров внутри нет. Но зато есть система, которая пускает по трубам холодную воду, которая должна охлаждать конструкцию.

При этом на территории вокруг выращивают чернику, сезонные овощи и фрукту, разводят пчёл.

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