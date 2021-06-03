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Провал диаметром 80 м появился посреди поля в Мексике

Провал диаметром 80 м появился посреди поля в Мексике

Гигантская воронка образовалась посреди поля в Санта-Мария-Сакатепеке в Мексике. Её диаметр – 80 метров, а глубина..

Дата загрузки: 2021-06-03

Гигантская воронка образовалась посреди поля в Санта-Мария-Сакатепеке в Мексике. Её диаметр – 80 метров, а глубина – 20. Власти уже эвакуировали семью из дома, который находится поблизости. Пострадавших нет. Яму огородили, чтобы исключить несчастные случаи.

Изначально в земле появился провал диаметром пять метров и глубиной восемь. На следующий день он заполнился водой. Воронка также стала с большой скоростью расширяться, угрожая поглотить дом.

На место происшествия прибыла комиссия. Расследование может продлиться месяц. В ходе исследования специалисты уже выяснили, что под ямой находится геологический разлом Альто-Атояк. Из-за этого почва может быть нестабильной.

Также воронка могла образоваться из-за неправильного обращения с природными ресурсами. Раньше неподалёку от этого места находился водоём, и его засыпали. Это могло создать давление на подземные воды, в результате чего появился провал.
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