В Испании создали первые в мире биоразлагаемые маски
На этом заводе в Валенсии производят уникальные маски для лица. Созданные из нановолокон, они легко разлагаются..
Дата загрузки: 2021-06-18
[Хосе Мария Лагарон, представитель компании-разработчика]:
«Нановолокна – это волокна в 1000 раз тоньше человеческого волоса. Они создают очень тонкую сетку с очень маленькими отверстиями. Например, отверстия традиционных масок можно сравнить с теннисной сеткой, а вирус – с горошиной. Тогда наша маска похожа на москитную сетку».
При этом такие маски хорошо пропускают воздух. Их можно использовать до двух суток. Утилизируют их в контейнерах для органических отходов.
Проблема утилизации масок сегодня достигла глобальных масштабов. В прошлогоднем отчёте правозащитной группы OceansAsia говорится, что в 2020 году в океаны могло попасть около миллиарда 600 миллионов масок. А разлагаются они около 450 лет.
На этом заводе недалеко от Барселоны утилизируют бытовые отходы, в том числе сжигают маски. Сотрудники говорят, что новое изобретение облегчит процесс.
[Хорди Ромеро, представитель завода]:
«Сейчас маски для лица сжигают, чтобы можно было получить тепловую энергию. Если бы они были биоразлагаемыми, они прошли бы процесс биостабилизации. И они полностью разложились бы органически. Следовательно, больше не было бы отходов как таковых».
Жители Барселоны приветствуют новость о создании экологичных масок.
[жительница Барселоны]:
«Они нужны, потому что их выбрасывают в море и загрязняют мир».
[жительница Барселоны]:
«С тех пор как мы начали носить маски, в Барселоне они повсюду: в парках, на пляже и на природе. Их бросают на землю».
Новые маски проходят последние этапы утверждения для получения сертификата качества.
Скоро они поступят в продажу.
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