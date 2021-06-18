В Испании создали первые в мире биоразлагаемые маски

На этом заводе в Валенсии производят уникальные маски для лица. Созданные из нановолокон, они легко разлагаются..

[Хосе Мария Лагарон, представитель компании-разработчика]:

«Нановолокна – это волокна в 1000 раз тоньше человеческого волоса. Они создают очень тонкую сетку с очень маленькими отверстиями. Например, отверстия традиционных масок можно сравнить с теннисной сеткой, а вирус – с горошиной. Тогда наша маска похожа на москитную сетку».

На этом заводе в Валенсии производят уникальные маски для лица. Созданные из нановолокон, они легко разлагаются в природе и надёжнее защищают от коронавируса. Такая маска обладает хорошей воздухопроницаемостью и более высокой способностью фильтровать бактерии и вирусы по сравнению с другими масками.

При этом такие маски хорошо пропускают воздух. Их можно использовать до двух суток. Утилизируют их в контейнерах для органических отходов.

Проблема утилизации масок сегодня достигла глобальных масштабов. В прошлогоднем отчёте правозащитной группы OceansAsia говорится, что в 2020 году в океаны могло попасть около миллиарда 600 миллионов масок. А разлагаются они около 450 лет.

На этом заводе недалеко от Барселоны утилизируют бытовые отходы, в том числе сжигают маски. Сотрудники говорят, что новое изобретение облегчит процесс.

[Хорди Ромеро, представитель завода]:

«Сейчас маски для лица сжигают, чтобы можно было получить тепловую энергию. Если бы они были биоразлагаемыми, они прошли бы процесс биостабилизации. И они полностью разложились бы органически. Следовательно, больше не было бы отходов как таковых».

Жители Барселоны приветствуют новость о создании экологичных масок.

[жительница Барселоны]:

«Они нужны, потому что их выбрасывают в море и загрязняют мир». [жительница Барселоны]:

«С тех пор как мы начали носить маски, в Барселоне они повсюду: в парках, на пляже и на природе. Их бросают на землю».

Новые маски проходят последние этапы утверждения для получения сертификата качества.

Скоро они поступят в продажу.

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