Премьер-министр Армении ушёл в отставку, чтобы провести досрочные выборы

Глава правительства Армении Никол Пашинян объявил, что подаёт в отставку, чтобы провести в стране досрочные выборы...

[Никол Пашинян, премьер-министр Армении]:

«Сегодня я ухожу с поста премьер-министра Республики Армения, чтобы провести досрочные парламентские выборы 20 июня».

Глава правительства Армении Никол Пашинян объявил, что подаёт в отставку, чтобы провести в стране досрочные выборы. Он уже назначил дату нового голосования.

Пашинян пришёл к власти в результате продемократических протестов в 2018 году. Внеочередные выборы он решил провести, поскольку в стране подвергается резкой критике за решение по Нагорному Карабаху. После шести недель военного конфликта с Азербайджаном вокруг спорного региона он согласился на перемирие.

Пашинян сказал, что пошёл на договор при посредничестве России, чтобы предотвратить ещё большие человеческие и территориальные потери. Однако армянская армия потребовала его отставки. После этого премьер попытался уволить начальника штаба. Но президент Республики это решение заблокировал.

В Нагорном Карабахе сейчас размещено около 2000 российских миротворцев. При этом ранее премьер говорил, что некоторые вопросы в регионе, в том числе возвращение военнопленных, до сих пор не решены.

Пашинян подал в отставку вскоре после того, как президент США Джо Байден назвал массовые убийства армян в Османской империи в 1915 году геноцидом. Армяне этот шаг поприветствовали, а Турция осудила. При этом в конфликте в Нагорном Карабахе Анкара оказала поддержку Азербайджану.

Как сообщает издание Sputnik, правящий альянс Пашиняна «Мой шаг» пока возглавляет общественное мнение.

Главным соперником премьера, скорее всего, станет группа, возглавляемая экс-президентом Армении Робертом Кочаряном.

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