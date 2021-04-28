Европарламент проголосовал за торговое соглашение с Великобританией

Законодательный орган ЕС проголосовал за торговое соглашение с Великобританией после «брексита». Этот шаг завершил годы переговоров..

Законодательный орган ЕС проголосовал за торговое соглашение с Великобританией после «брексита». Этот шаг завершил годы переговоров о своде правил, которые будут регулировать отношения сторон после «развода».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что в договоре прописаны механизмы, которые обеспечат выполнение всех обязательств.

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:

«Это соглашение очень чёткое и включает обязательный механизм урегулирования споров, а также возможность при необходимости принять односторонние корректирующие меры. Скажу очень ясно: мы не хотим использовать эти инструменты. Но, если понадобится, воспользуемся ими без колебаний».

Великобритания решила выйти из блока в июне 2016 года после судьбоносного референдума. Премьер-министр Дэвид Кэмерон после волеизъявления британцев ушёл в отставку. После этого пост три года занимала Тереза Мэй. В прошлом она поддерживала членство в ЕС, однако обещала добиться плавного выхода.

Мэй подала в отставку в 2019 году, уступив место своему бывшему министру иностранных дел Борису Джонсону.

Чтобы укрепить своё парламентское большинство, Джонсон провёл внеочередные выборы. И это ему удалось. В итоге дальнейший процесс проходил почти без осложнений.

Великобритания официально вышла из ЕС в январе 2020 года. После этого начался переходный период, в течение которого участники переговоров составили торговую сделку.

Стоит отметить, что евродепутаты хотели отложить голосование, поскольку считают, что Лондон в полной мере не выполняет условий договора по выходу из блока. Однако британское правительство дало понять, что не намерено больше ждать.

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