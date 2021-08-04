Кристина Тимановская из Токио улетела в Австрию

Неожиданный поворот дипломатического скандала на Олимпиаде в Токио. Белорусская бегунья Кристина Тимановская улетела из Японии в..

Неожиданный поворот дипломатического скандала на Олимпиаде в Токио. Белорусская бегунья Кристина Тимановская улетела из Японии в Австрию. Её видели прибывающей в аэропорт в сопровождении полиции. Затем она села в самолёт Австрийских авиалиний, который следовал в Вену.

Ранее она планировала отправиться в Варшаву. Правительство Польши предоставило ей гуманитарную визу. Однако, как предполагается, дипломаты изменили её рейс «из соображений безопасности».

Тимановская сможет получить в Польше политическое убежище. Её муж уже уехал из Беларуси на территорию Украины. При этом сама Тимановская в интервью немецкой газете сказала, что её действия никак не связаны с политикой.

[Кристина Тимановская, белорусская бегунья]:

«На самом деле, никогда я не вмешивалась в политику. Изначально вся эта ситуация была не о политике. Я лишь высказалась только о халатности наших главных тренеров, что они принимают решения по поводу эстафетной команды, не советуясь с другими спортсменами».

Скандал разгорелся после того, как Тимановская в соцсетях раскритиковала тренеров своей сборной за то, что они поставили её на эстафету 4 по 400 метров. К такой дистанции она не готовилась, и на Олимпиаде должна была бежать 200 метров.

После этого спортсменку пытались против её воли отправить в Минск. Однако в аэропорту Токио она обратилась за помощью к полиции и представителям Международного олимпийского комитета. В итоге её сопроводили в посольство Польши.

Международный олимпийский комитет объявил, что уже получил отчёт по этому делу от профильного комитета Беларуси. Теперь он его изучит и вынесет свой вердикт.

Тимановская же, тем временем, уже строит планы. Она говорит, что надеется продолжить спортивную карьеру и принять участие, как минимум, в двух предстоящих Олимпиадах. Какую страну она

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