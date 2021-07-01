Олимпийский комитет России отправит 335 спортсменов на Игры в Токио

Олимпийский комитет России утвердил список спортсменов, которые поедут на летнюю Олимпиаду в Токио. Игры стартуют 23..

[Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета России]:

«В составе команды будут выступать 335 спортсменов. По сравнению с предыдущими Играми в Рио это дополнительно плюс 50 человек. В этом году у нас команда расширилась».

Олимпийский комитет России утвердил список спортсменов, которые поедут на летнюю Олимпиаду в Токио. Игры стартуют 23 июля.

Российские атлеты до декабря 2022 года не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом своей страны. Однако им позволено участвовать в Играх в Токио и Пекине под флагом с аббревиатурой Олимпийского комитета России.

На предстоящих соревнованиях знаменосцами будут волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая.

В 2019 году WADA на четыре года запретило России участвовать в крупных международных турнирах. Причиной послужил допинговый скандал. Эксперты WADA пришли к выводу, что Московская антидопинговая лаборатория пыталась скрыть случаи применения запрещённых веществ. Позже Спортивный арбитражный суд в Лозанне вдвое сократил четырёхлетний срок наказания.

Президент Олимпийского комитета России говорит, что теперь ситуация в стране изменилась в лучшую сторону.

[Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета России]:

«Российское антидопинговое агентство полностью выполняет требования в соответствии с кодексом WADA. Более того, оно проходит ежегодный процесс аттестации в WADA. И поэтому у нас в олимпийском движении нет сомнений в результатах работы как российского антидопингового агентства, так и других агентств, которые работают по заказу WADA у нас».

На Играх в Токио также не прозвучит российский гимн. Вместо него возможные российские обладатели золотых медалей услышат музыку Петра Чайковского.

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