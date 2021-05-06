В ЮАР запретят разведение львов в неволе в коммерческих целях

Этот львиный парк в Йоханнесбурге, возможно, больше не сможет держать и разводить своих питомцев. Министерство окружающей..

Этот львиный парк в Йоханнесбурге, возможно, больше не сможет держать и разводить своих питомцев. Министерство окружающей среды ЮАР планирует запретить разведение и содержание львов в неволе в коммерческих целях.

Владелец парка считает, что это навредит туристической индустрии страны.

[Вилли Джейкобс, владелец парка]:

«Теперь во время COVID мы все очень пострадали. Посмотрим, что будет дальше. Но из-за того, что мы больше не предлагаем интерактивные развлечения, мы понесли большие убытки».

Ранее Министерство заказало исследование, которое изложили в отчёте в 600 страниц. В нём отмечается, что разведение львов вредит их сохранению в дикой природе.

Министерство также рекомендовало немедленно прекратить торговлю частями тел львов, включая их кости. По мнению специалистов, такая торговля подвергала риску львов, которые обитают в дикой природе ЮАР.

[Фиона Майлс, директор Four Paws в ЮАР]:

«Конечно, защитникам природы нужно изучать львов, но мы считаем, что для этих целей нельзя проводить активное разведение этих животных».

Как ожидается, запрет распространится на популярные среди туристов развлечения. Среди них сафари и игры со львятами.

В парке с запретом не согласны.

[Вилли Джейкобс, владелец парка]:

«Мы не занимаемся охотой или добычей львиных костей. Мы не участвуем в плохих делах, которые были перечислены властями».

Министр окружающей среды ЮАР сообщила, что запрет будут вводить постепенно, и что он не будет касаться охоты на диких львов. Она не запрещена, но строго регулируется.

Короткая ссылка на эту страницу: