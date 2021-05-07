Как работает один из последних «муларо» Италии

Кто-то считает мулов упрямыми, но только не итальянский дровосек Андреа Филиппони. Они – его средство к..

Кто-то считает мулов упрямыми, но только не итальянский дровосек Андреа Филиппони.

Они – его средство к существованию и верные коллеги. И даже больше.

[Андреа Филиппони, муларо]:

«Они – члены семьи, больше, чем семья. Горе тому, кто осмелится прикоснуться к ним! Они неприкасаемы».

Таких, как Андреа, здесь, в Умбрии, называют «муларо». На мулах дровосек возит стволы деревьев с высоты 1000 метров.

Пошёл по стопам отца. Просыпается в пять утра, чтобы покормить и почистить мулов. Потом – тяжёлая работа.

Бимба, Кастельяна, Регина и Мора, а также единственная лошадь Зорро способны выбраться с тяжёлой поклажей из труднодоступных горных районов, что не под силу технике.

Каждый может перевозить на спине брёвна весом до 200 килограммов.

[Андреа Филиппони, муларо]:

«Сначала мы приезжаем сюда пилить деревья бензопилой, затем собираем стволы и перевозим на мулах. Зимой валим деревья, а летом до октября перевозим их до начала нового сезона рубки».

Хотя мулы имеют репутацию упрямцев, обучаются они быстрее ослов и лошадей.

Но, тем не менее, используют их всё реже, заменяя машинами. В своём регионе Андреа – последний муларо.

Мул – потомство осла и кобылы. Как правило, мулы бесплодны. Один стоит около 1000 евро. Уже обученный обойдётся в 2000. Мулов ценят за выносливость и покладистый характер.

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