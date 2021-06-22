Как жители разных полушарий празднуют зимнее и летнее солнцестояние

Индейцы аймара встречают первые лучи солнца, восходящего над древним городом Тиуанако. Подняв ладони вверх, они впитывают..

[Флавио Майдана, мэр Тиуанако]:

«Солнечные лучи заряжают нас энергией для того, чтобы мы использовали её в жизни. Также в этот день решается, будет ли хорошим урожай».

Индейцы аймара встречают первые лучи солнца, восходящего над древним городом Тиуанако. Подняв ладони вверх, они впитывают позитивную энергию и приветствуют 5529-й аймарский Новый год.

Индейцы аймара празднуют Новый год 21 июня – в день зимнего солнцестояния в Южном полушарии. Они верят, что в этот день Солнце приносит тепло на Землю, предвещая начало весны. Индейцы проводят ритуалы, чтобы задобрить светило и богиню Пачамаму – Мать-землю.

А в Северном полушарии тем временем отмечают день летнего солнцестояния. Британцы собрались в Стоунхендже затемно. Рассвет здесь начался около пяти утра по местному времени, но солнце спряталось за облаками.

Тем не менее, поклонники друидских обрядов провели старинный ритуал, поклоняясь духам природы.

Летнее солнцестояние издавна отмечают многие народы. У восточных славян этот праздник известен как Иван Купала.

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