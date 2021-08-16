Почему британские универмаги превращаются в центры развлечений

На торговых улицах британских городов снова многолюдно. Почти все коронавирусные ограничения сняли, и покупатели спешат отовариться..

На торговых улицах британских городов снова многолюдно. Почти все коронавирусные ограничения сняли, и покупатели спешат отовариться и развлечься.

Но за время карантина кое-что изменилось. Когда-то в этом здании в центре Лондона был универмаг. Однако он закрылся из-за финансовых проблем. Теперь здание преобразовали в многоэтажный центр развлечений.

[Майкл Харрисон, представитель компании Gravity]:

«Я стою на месте, где были витрины с косметикой. Теперь это универмаг веселья. Посетители будут проводить здесь больше времени. И это оживит место, которое терпело убытки».

На переоборудование центра ушло более восьми миллионов долларов. Теперь площадь развлекательной территории превышает 9000 квадратных метров. Посетителей смогут покататься на картах, поиграть в боулинг, мини-гольф и игровые автоматы.

До пандемии подобных заведений в центре столицы не было – только на окраинах. Карантин стал своего рода толчком, поскольку универмаги уже искали способы вдохнуть новую жизнь в фешенебельные торговые районы.

[Майкл Харрисон, представитель компании Gravity]:

«В прошлом помещения площадью более 1800 квадратных метров, доступные для нашей компании, можно было пересчитать по пальцам. На главных улицах их было не найти – только на окраинах и в промышленных зонах. Теперь такие места доступнее, поскольку масштабы розничной торговли значительно сократились».

Вместо розничных магазинов появляются новые гастрономические и развлекательные заведения.

По данным британской Ассоциации розничной торговли, каждый седьмой магазин в Великобритании оставался закрытым во втором квартале 2021 года. Это самый высокий показатель за всё время наблюдений. А сегодня пустует почти каждый пятый торговый центр.

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