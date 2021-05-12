Пандемия толкает венесуэльских детей к трудоустройству

12-летний венесуэлец Моисес знает, как готовить удобрения и поливать чёрную фасоль и кукурузу. Он работает на..

12-летний венесуэлец Моисес знает, как готовить удобрения и поливать чёрную фасоль и кукурузу. Он работает на семейной ферме в западном штате Тачира. Говорит, самое сложное – взрыхлить землю для посева без трактора или вола.

[Моисес Бракамонте, 12-летний школьник]:

«Мне нравится заниматься сельским хозяйством, кузнечным делом, посудой – всем понемногу. Особенно нравится мыть посуду и кормить животных. Иногда хожу на поля окуривать и разбрасывать удобрения».

Школы в стране пока закрыты, доступа к Интернету у мальчика нет. Он и его 11-летний брат Хесус помогают отцу выращивать то, чем семья питается в течение года. До пандемии коронавируса дети почти не помогали.

[Моисес Бракамонте, фермер]:

«Моим мальчикам 11 и 12 лет. И они уже знают, как работать на земле. Если оглянетесь, то увидите, что большинство взрослых работают на фермах».

Из-за карантинных мер всё больше детей в Венесуэле привлекают к труду. Проблема усугубляется массовой миграцией в другие страны из-за тяжелейшего экономического кризиса, который начался ещё до пандемии.

Теперь стало даже хуже. Семьи в сельской местности стали больше зависеть от социальных пособий, а детей всё чаще вербуют в преступные группировки.

Согласно исследованию, с началом пандемии венесуэльские дети чащи стали выполнять домашнюю работу для других семей в обмен на деньги или еду. Также многие попрошайничают и продают на улицах воду или сигареты.

В целом исследования показывают, что пандемия может подтолкнуть более 300 тысяч латиноамериканских детей и подростков к трудоустройству.

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