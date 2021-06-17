Везде соблазны: мексиканские дети страдают от ожирения
Число людей, в частности детей с ожирением в Мексике продолжает увеличиваться пугающими темпами. За два последних..
Дата загрузки: 2021-06-17
[Сальгадо Арройо, диетолог]:
«Мы часто стремимся решать проблемы быстро, мы не организованы. Мои пациенты часто относятся к проблеме легкомысленно. Также мешает реклама. Переработанные продукты, которые не имеют никакой питательной ценности, очень доступны».
Эксперты отмечают, что всему виной – плохие привычки людей и слишком много соблазнов. Они отмечают, что нужно ограничить продажу нездоровой пищи с высоким содержанием сахара, соли и жира.
[Сальгадо Арройо, диетолог]:
«Но знаете, что говорят многие родители? Они спрашивают, что в таком случае им есть. Ешьте только натуральное. Вот вам ответ. Измените своё питание именно таким образом».
Вес 16-летнего сына этой женщины – 137 килограммов. В январе у него также выявили COVID-19. Около месяца он провёл в отделении интенсивной терапии.
[Ана Мария, мать ребёнка с ожирением]:
«Мы оказываем большую поддержку моему сыну и врачам. Мы очень испугались. Необходимо задуматься, что мы делаем с нашими детьми».
Теперь многие родители также призывают ограничить продажу калорийной еды.
[Ана Мария, мать ребёнка с ожирением]:
«Люди не слушают и просто продолжают есть, как и раньше. Предлагали не продавать вредную еду возле школ: чипсы, сладкую воду. Однако эту еду продолжают продавать».
Статистика показывает, что более 20% умерших от коронавируса в Мексике также страдали от ожирения.
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