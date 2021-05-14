Конфликт между Израилем и сектором Газа продолжает накаляться

Накаляется конфликт между Израилем и сектором Газа, который находится под контролем группировки ХАМАС. Стороны продолжили обмениваться..

Накаляется конфликт между Израилем и сектором Газа, который находится под контролем группировки ХАМАС. Стороны продолжили обмениваться ракетными обстрелами.

Палестинская сторона говорит о десятках погибших, включая детей. Подтвердить эту информацию невозможно. Известно, что армия Израиля наносит удары очень точечно и всегда предупреждает заранее, чтобы было время эвакуировать гражданских.

С израильской стороны погибших семеро: один солдат, патрулировавший границу с сектором Газа, пятеро гражданских, включая двоих детей, и один рабочий из Индии.

Одновременно продолжаются стычки между арабами и израильтянами в израильских городах.

Это Лод. Здесь введён комендантский час, а полиция арестовала десятки людей после атаки на синагогу. Также в некоторых общинах произошли уличные драки.

Арабы составляют примерно пятую часть населения Израиля. Теперь некоторые из них выходят, чтобы громить магазины, отели и автомобили.

В целом в Лоде и арабских городах на севере Израиля было произведено более 150 арестов.

Президент Израиля уже предупредил об опасности гражданской войны. А министр внутренней безопасности отметил, что прилагаются все силы для защиты людей.

[Амир Охана, министр внутренней безопасности Израиля]:

«Мы делаем всё возможное, чтобы защитить жителей Лода, и сделать это с помощью силы. Мы увеличим численность сил безопасности, а также применим другие тактики».

Госсекретарь США Энтони Блинкен повторил в четверг, что ракетные обстрелы Израиля палестинскими боевиками нужно немедленно прекратить. Он также отметил, что Израиль имеет полное право защищаться.

[Энтони Блинкен, Госсекретарь США]:

«Есть огромная разница между террористической организацией в составе ХАМАС, которая неизбирательно атакует мирных жителей, и Израилем, который защищает себя и преследует тех, кто на него нападает».

Израиль начал наступление на боевиков в Газе после того, как ХАМАС выпустил ракеты по Иерусалиму и Тель-Авиву. Обстрел группировка начала в ответ за столкновения израильской полиции с палестинцами возле мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме во время священного для мусульман месяца Рамадан.

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