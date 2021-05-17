Как совершенствовались компьютеры Apple, рассказывает выставка в Екатеринбурге

Те, кто родился в XXI веке, возможно, даже не поймут, что здесь происходит. Но десятки лет..

Те, кто родился в XXI веке, возможно, даже не поймут, что здесь происходит. Но десятки лет назад такие дискеты и дисководы были абсолютно привычными для пользователей. Эта оргтехника – часть новой экспозиции Музея компьютеров и игр в Екатеринбурге.

Она посвящена истории высокотехнологичной продукции компании Apple.

[Сергей Мартьянов, директор Музея компьютеров и игр]:

«Apple заложила основу персональных компьютеров в мире, эту идею, что компьютер может быть миниатюрным, может прийти в каждый дом, может использоваться на рабочих местах. И эта марка очень известная в мире».

Выставка рассказывает, как изменялись и совершенствовались компьютеры Apple. Каждая модель была уникальной.

Изюминка экспозиции – Apple II. Это первый персональный компьютер компании, выпускавшийся серийно. Он стал настолько популярным, что, когда появились более мощные и удобные компьютеры, люди продолжали его покупать ещё много лет.

Важной вехой в истории развития Apple стало появление в 1998 году моноблочных компьютеров iMac. Это произошло, когда Стив Джобс вернулся в компанию и снова занял руководящий пост.

[Михаил Журухин, экскурсовод]:

«Дизайн компьютера iMac сильно отличается от привычных компьютеров, в том числе и компании Apple. Если до этого они все выглядели, как серые ящики, то iMac выгодно отличается в этом смысле, потому что он выглядит стильно».

В музее есть и первый сенсорный смартфон Apple.

[Сергей Мартьянов, директор Музея компьютеров и игр]:

«Я держу в руках первый iPhone, который представил Стив Джобс в 2007 году. Это устройство объединило технологии карманных персональных компьютеров и телефона, таким образом дало возможность появлению смартфонов, которыми сейчас пользуется большая часть человечества».

Гости музея могут включить любой компьютер и поработать на нём.

В экспозиции более десятка экспонатов.

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