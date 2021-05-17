Как совершенствовались компьютеры Apple, рассказывает выставка в Екатеринбурге
Те, кто родился в XXI веке, возможно, даже не поймут, что здесь происходит. Но десятки лет..
Дата загрузки: 2021-05-17
Она посвящена истории высокотехнологичной продукции компании Apple.
[Сергей Мартьянов, директор Музея компьютеров и игр]:
«Apple заложила основу персональных компьютеров в мире, эту идею, что компьютер может быть миниатюрным, может прийти в каждый дом, может использоваться на рабочих местах. И эта марка очень известная в мире».
Выставка рассказывает, как изменялись и совершенствовались компьютеры Apple. Каждая модель была уникальной.
Изюминка экспозиции – Apple II. Это первый персональный компьютер компании, выпускавшийся серийно. Он стал настолько популярным, что, когда появились более мощные и удобные компьютеры, люди продолжали его покупать ещё много лет.
Важной вехой в истории развития Apple стало появление в 1998 году моноблочных компьютеров iMac. Это произошло, когда Стив Джобс вернулся в компанию и снова занял руководящий пост.
[Михаил Журухин, экскурсовод]:
«Дизайн компьютера iMac сильно отличается от привычных компьютеров, в том числе и компании Apple. Если до этого они все выглядели, как серые ящики, то iMac выгодно отличается в этом смысле, потому что он выглядит стильно».
В музее есть и первый сенсорный смартфон Apple.
[Сергей Мартьянов, директор Музея компьютеров и игр]:
«Я держу в руках первый iPhone, который представил Стив Джобс в 2007 году. Это устройство объединило технологии карманных персональных компьютеров и телефона, таким образом дало возможность появлению смартфонов, которыми сейчас пользуется большая часть человечества».
Гости музея могут включить любой компьютер и поработать на нём.
В экспозиции более десятка экспонатов.
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