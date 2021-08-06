Суд Франции: вход в рестораны – только вакцинированным
В Париже снова вспыхнули протесты против сертификатов о вакцинации. Поводом стало решение Конституционного суда Франции. Он..
Дата загрузки: 2021-08-06
С 9 августа для посещения ресторанов, кафе и кинотеатров страны потребуется сертификат вакцинации. Без него также не пустят в междугородний транспорт и больницы. В документе должно быть указано, что человек либо сделал прививку, либо в последние полгода переболел коронавирусом, либо имеет свежий отрицательный результат ПЦР-теста.
Также до 15 сентября обязаны вакцинироваться все медики. В случае отказа их могут отстранить от работы. При этом Конституционный суд запретил увольнять работающих по краткосрочным контрактам.
В стране распространяется дельта-штамм, который вызвал четвёртую волну эпидемии. Желающих сделать прививку стало больше. Однако многие не согласны с введением сертификатов о вакцинации.
[протестующая]:
«Правительство хочет сделать из нас послушных овец и управлять нами, как в Китае. Мы теряем свободу».
Владельцы ресторанов, баров и кафе ожидают, что из-за введения сертификатов будут ежедневно терять до 40% выручки. Однако они намерены выполнять все распоряжения властей.
[посетительница ресторана]:
«Не думаю, что рестораны закроются. Но правительство поступает как обычно. Оно заставляет нас делать то, чего не требует от госслужащих».
Противники «антиковидных» мер уже три недели подряд выходили с протестами по всей Франции. Они намерены продолжать демонстрации.
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