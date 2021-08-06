Суд Франции: вход в рестораны – только вакцинированным

В Париже снова вспыхнули протесты против сертификатов о вакцинации. Поводом стало решение Конституционного суда Франции. Он..

В Париже снова вспыхнули протесты против сертификатов о вакцинации. Поводом стало решение Конституционного суда Франции. Он подтвердил все коронавирусные меры, которые ранее одобрил парламент.

С 9 августа для посещения ресторанов, кафе и кинотеатров страны потребуется сертификат вакцинации. Без него также не пустят в междугородний транспорт и больницы. В документе должно быть указано, что человек либо сделал прививку, либо в последние полгода переболел коронавирусом, либо имеет свежий отрицательный результат ПЦР-теста.

Также до 15 сентября обязаны вакцинироваться все медики. В случае отказа их могут отстранить от работы. При этом Конституционный суд запретил увольнять работающих по краткосрочным контрактам.

В стране распространяется дельта-штамм, который вызвал четвёртую волну эпидемии. Желающих сделать прививку стало больше. Однако многие не согласны с введением сертификатов о вакцинации.

[протестующая]:

«Правительство хочет сделать из нас послушных овец и управлять нами, как в Китае. Мы теряем свободу».

Владельцы ресторанов, баров и кафе ожидают, что из-за введения сертификатов будут ежедневно терять до 40% выручки. Однако они намерены выполнять все распоряжения властей.

[посетительница ресторана]:

«Не думаю, что рестораны закроются. Но правительство поступает как обычно. Оно заставляет нас делать то, чего не требует от госслужащих».

Противники «антиковидных» мер уже три недели подряд выходили с протестами по всей Франции. Они намерены продолжать демонстрации.

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