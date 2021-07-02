В ЕС начал действовать цифровой сертификат вакцинации

В первый день школьных каникул в ЕС летние путешественники выстраиваются в очереди в аэропорту Брюсселя. 1..

В первый день школьных каникул в ЕС летние путешественники выстраиваются в очереди в аэропорту Брюсселя. 1 июля в блоке начал действовать сертификат о вакцинации. Он призван упростить путешествия внутри Евросоюза.

Сертификат может быть в бумажном либо цифровом виде. Он показывает, что человек сделал прививку или тест, или же недавно переболел коронавирусом, благодаря чему выработал иммунитет.

[пассажир]:

«Я ездил делать прививку во Францию довольно давно, и я пошёл в аптеку, чтобы получить сертификат. Это было очень быстро». [пассажирка]:

«С новым сертификатом не понадобится просматривать кучу файлов и носить с собой много документов. Всё очень просто».

Впрочем, эксперты говорят, что система ещё не налажена. Так, в авиакомпании Brussels Airlines отмечают, что пока не всегда достаточно просто считать содержащийся в сертификате QR-код.

[Мааике Эндрис, представительница Brussels Airlines]:

«Цифровой сертификат COVID был призван упростить операции. К сожалению, мы ещё не добились этого. Так как нет единых европейских ограничений, то есть одинаковых ограничений для всех граждан Шенгенской зоны, сертификат нам не очень помогает».

Проблема в том, что пока не создана общая база с ограничениями, которые действуют во всех странах блока. То есть работникам аэропорта всё ещё нужно выполнять проверку визуально, чтобы понять, соответствует ли пассажир требованиям пункта назначения.

Цифровой сертификат в странах блока выдаётся бесплатно. При этом с 1-го июля начинается шестинедельный период, в который все государства должны адаптироваться к его использованию.

Сертификат действителен во всех странах ЕС, и издаётся на национальном и английском языках. Он также распространяется на страны вне границ Шенгенской зоны – Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

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