Почему Ким Чен Ын так быстро худеет?

Что происходит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном? Судя по недавним кадрам, он стремительно худеет. Особенно..

Что происходит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном? Судя по недавним кадрам, он стремительно худеет. Особенно это стало заметно, когда глава КНДР посетил концерт для партийных чиновников.

4 июня северокорейское телевидение также транслировало запись партийного собрания с участием Ким Чен Ына. Если сравнить это видео с кадрами четырёхмесячной давности, то изменения тоже очевидны. Лидер страны выглядит намного худее.

Теперь поползли слухи, что он чем-то болен.

[житель Пхеньяна]:

«Уважаемый генеральный секретарь сильно похудел. Это разбивает сердце нашего народа. Все вокруг говорят, что они даже плачут».

Ким Чен Ын находится у власти уже десять лет. Все прошедшие годы он постоянно полнел. Теперь же, как предполагается, он сбросил уже 10 или 20 килограммов.

Известно, что лидер КНДР диабетик и гипертоник. Его отец и дед, по официальным данным, умерли от сердечных приступов.

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