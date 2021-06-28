Почему Ким Чен Ын так быстро худеет?
Что происходит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном? Судя по недавним кадрам, он стремительно худеет. Особенно..
Дата загрузки: 2021-06-28
4 июня северокорейское телевидение также транслировало запись партийного собрания с участием Ким Чен Ына. Если сравнить это видео с кадрами четырёхмесячной давности, то изменения тоже очевидны. Лидер страны выглядит намного худее.
Теперь поползли слухи, что он чем-то болен.
[житель Пхеньяна]:
«Уважаемый генеральный секретарь сильно похудел. Это разбивает сердце нашего народа. Все вокруг говорят, что они даже плачут».
Ким Чен Ын находится у власти уже десять лет. Все прошедшие годы он постоянно полнел. Теперь же, как предполагается, он сбросил уже 10 или 20 килограммов.
Известно, что лидер КНДР диабетик и гипертоник. Его отец и дед, по официальным данным, умерли от сердечных приступов.
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