В Бразили рухнул жилой дом, есть жертвы

[местная жительница]:

«Было много огня, очень много. Это звучало как взрыв на кухне». [местный житель]:

«Мы выбрались отсюда в отчаянии. Наверху были только две сестры и шурин, они побежали в низ и получили травмы. Я не мог сразу найти свою дочь. Она видела, что они сильно пострадали, но они были живы. Их отправили в больницу».

В рабочем районе Рио-де-Жанейро обрушился жилой дом. Сообщается о двоих погибших.

На место происшествия прибыло более сотни пожарных. В целом под завалами оказалось три человека – женщина, мужчина и ребёнок. Спасти удалось только женщину.

Люди в соседних постройках теперь боятся находиться дома.

[местная жительница]:

«Жить негде. Куда нам идти? Мы вынуждены жить друг над другом, дергаемся от каждого звука. Никто не может нормально спать. Каждый раз, когда слышу звук, смотрю на потолок и боюсь, что он рухнет».

Инцидент произошёл в районе Рио-дас-Педрас на западе мегаполиса. Как позже сообщили власти, рухнувший дом был построен без их разрешения.

В этих кварталах многими делами руководят так называемые ополченцы. Когда-то их группировки формировались для защиты местного населения от наркоторговцев, но в итоге сами превратились в преступные банды.

Незаконное строительство – обширная статья их дохода. Строительные нормы как правило не соблюдаются. Так, два года назад в результате обрушения незаконно построенного дома в соседнем районе также погибли два человека.



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