Медики Греции вышли на протест против обязательной вакцинации

Сотни греческих медработников маршируют по улицам Афин. Они протестуют против нового правила – обязательной вакцинации для..

Сотни греческих медработников маршируют по улицам Афин. Они протестуют против нового правила – обязательной вакцинации для всех работников системы здравоохранения.

Тех, кто до 1 сентября не успеет вакцинироваться хотя бы одной дозой, отстранят от работы на неопределённый срок.

Кроме того, тесты для невакцинированных граждан хотят сделать платными. Это, по мнению властей, сподвигнет ещё больше людей сделать прививку.

Однако медики считают, что это только усложнит их работу.

[Аргири Эротокриту, протестующая]:

«Эта мера не принесёт ничего, кроме того, что мы потеряем 10 тысяч коллег в государственных больницах». [Михалис Ианнакос, протестующий]:

«Последние 18-19 месяцев они были на передовой, заботились о пациентах с COVID. И они не заболели. Теперь же их вынуждают выходить на улицы». [Евангелия Карацули, протестующая]:

«Я вышла, поскольку хочу защитить конституционное право каждого гражданина Греции сказать вакцинации нет или да. Лично я сделала прививку. Но я считаю, что у моих коллег есть право не вакцинироваться, если они не хотят».

Согласно исследованиям, лишь около 10% работников государственных больниц Греции не сделали прививки от COVID. В целом же из 11 миллионов граждан шесть уже вакцинировались по меньшей мере одной дозой.

[Вассилис Кикилиас, министр здравоохранения Греции]:

«Уже восемь месяцев у нас есть вакцины, и у нас есть выбор, которого не было раньше: жить внутри стены иммунитета или оставаться за её пределами».

Работники системы здравоохранения провели четырёхчасовую забастовку и объявили, что протесты продолжатся.

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