Телеканал NTD

Марсоход НАСА взял первую пробу марсианского камня

Марсоход НАСА взял первую пробу марсианского камня

Марсоход НАСА «Настойчивость» взял первую пробу марсианского камня. Это уникальное событие, поэтому камню даже дали имя..

Дата загрузки: 2021-09-13

Марсоход НАСА «Настойчивость» взял первую пробу марсианского камня. Это уникальное событие, поэтому камню даже дали имя – Рошетт. Первая попытка была неудачной. Кусок камня оказался слишком мягким и рассыпался.

Во время второй попытки диспетчеры из Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии искали что-то потвёрже.

Марсоход углубился в породу. Так нужный образец попал в титановую трубку размером чуть больше шариковой ручки. Её плотно закрыли до возвращения на Землю.

[Скотт Хаббард, исследователь]:
«Марс всегда нас удивляет. Первый образец оказался рыхлым. А теперь удалось взять нормальный».

Вообще марсоход возит с собой аж 40 таких трубок. Все они когда-то должны вернуться. И учёные надеются, что они расскажут не только о том, была ли на Красной планете жизнь. Они хотят узнать, каким был Марс миллиарды лет назад, когда на нём были реки, озёра и океаны.

«Настойчивость» продолжит собирать камни и почву и складывать их в трубки. А через семь лет на Красную планету должен прибыть ровер Европейского космического агентства. Он заберёт образцы и доставит их обратно на Землю для анализа. Вернуться он должен к 2031 году.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...