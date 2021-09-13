Марсоход НАСА взял первую пробу марсианского камня

Марсоход НАСА «Настойчивость» взял первую пробу марсианского камня. Это уникальное событие, поэтому камню даже дали имя – Рошетт. Первая попытка была неудачной. Кусок камня оказался слишком мягким и рассыпался.

Во время второй попытки диспетчеры из Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии искали что-то потвёрже.

Марсоход углубился в породу. Так нужный образец попал в титановую трубку размером чуть больше шариковой ручки. Её плотно закрыли до возвращения на Землю.

[Скотт Хаббард, исследователь]:

«Марс всегда нас удивляет. Первый образец оказался рыхлым. А теперь удалось взять нормальный».

Вообще марсоход возит с собой аж 40 таких трубок. Все они когда-то должны вернуться. И учёные надеются, что они расскажут не только о том, была ли на Красной планете жизнь. Они хотят узнать, каким был Марс миллиарды лет назад, когда на нём были реки, озёра и океаны.

«Настойчивость» продолжит собирать камни и почву и складывать их в трубки. А через семь лет на Красную планету должен прибыть ровер Европейского космического агентства. Он заберёт образцы и доставит их обратно на Землю для анализа. Вернуться он должен к 2031 году.

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