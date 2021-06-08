Жестокое нападение боевиков в Буркина-Фасо: 160 погибших, включая 20 детей

Вооружённые боевики напали на деревню Солхан на севере Буркина-Фасо. В результате атаки погибли не менее 160..

Вооружённые боевики напали на деревню Солхан на севере Буркина-Фасо. В результате атаки погибли не менее 160 человек, в том числе 20 детей. Ещё 40 человек получили ранения. Нападение стало самым смертоносным в этом регионе за последние пять лет.

Премьер-министр Буркина-Фасо посетил раненых в больнице, а также побывал в пострадавшей деревне и пообщался с местными жителями.

[Кристоф Жозеф Мари Дабире, премьер-министр Буркина-Фасо]:

«Безопасность – это ответственность правительства, сил безопасности и обороны, но это также ответственность всего населения. Люди должны взять на себя обязательства сотрудничать с нами. Необходимо не дать (экстремистским группировкам) вербовать нашу молодёжь».

После атаки в стране объявили трёхдневный траур.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение. Между тем в этом году в Западной Африке активизировались боевики, связанные с «Аль-Каидой» и «Исламским государством». Обе террористические организации запрещены в России и других странах.

Больше всего от насилия пострадал Сахельский регион, включая Буркина-Фасо, Мали и Нигер. За последние два года в Буркина-Фасо были вынуждены покинуть свои дома более миллиона человек. Также в страну бежали 20 тысяч мирных жителей из соседней Мали.

По данным ООН, в прошлом году в Буркина-Фасо, Мали и Нигере в результате нападений боевиков и межобщинных конфликтов погибли 4000 человек.

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