Очевидец – о ж/д-аварии в Пакистане: «Они кричали, чтобы их вытащили»

На участке железной дороги на юго-востоке Пакистана, где два дня назад произошла крупная авария, восстановили движение..

На участке железной дороги на юго-востоке Пакистана, где два дня назад произошла крупная авария, восстановили движение поездов.

Тем временем число погибших возросло до 56. Ещё несколько десятков человек остаются в больницах.

Местные жители с ужасом вспоминают произошедшее.

[Али Наваз, местный житель]:

«Был сильный грохот. Мы проснулись и увидели, что почти перед нашим домом столкнулись поезда. Люди кричали, чтобы их вытащили оттуда и чтобы им дали воды. Мы побежали к ним, вместе с детьми собрали все банки и бутылки, которые смогли найти, и принесли им воды».

Два пассажирских состава следовали во встречных направлениях. Один, ехавший из Карачи, сначала сошёл с рельсов и оказался на соседнем полотне. Второй врезался в него чуть позже на полном ходу.

[Али Наваз, местный житель]:

«Под локомотивом были трупы, их вытащили вчера вечером военные пакистанской армии и спасатели. Для этого они протащили локомотив вперёд».

Спасательные службы убрали с путей 17 вагонов. Движение восстановлено в обоих направлениях. При этом участок, где произошла авария, поезда пока проходят на низкой скорости.

Власти обещают расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности. Железнодорожная сеть Пакистана давно вызывает много вопросов в плане безопасности. Ей 165 лет. 16 лет назад здесь в результате столкновения трёх поездов погибло 130 человек.

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