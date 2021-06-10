Как французский учитель решил стать астронавтом

В перерывах между преподаванием инженерии для студентов во французской Нормандии Матьё Плювинаж заканчивает работу над составлением..

В перерывах между преподаванием инженерии для студентов во французской Нормандии Матьё Плювинаж заканчивает работу над составлением своего резюме. Он задался целью получить работу мечты – стать астронавтом.

38-летний Плювинаж воспользовался программой Европейского космического агентства. Оно объявило открытый набор новых астронавтов для участия в программе пилотируемых полётов.

[Матьё Плювинаж, кандидат в астронавты]:

«Почему я хочу стать астронавтом? По многим причинам. Многие с детства мечтают побывать в космосе. И сейчас у меня появилась такая возможность. Я хочу отправиться туда и помочь человечеству в исследованиях, особенно на МКС».

Матьё не обладает типичной для астронавтов квалификацией. То есть он никогда не был лётчиком-испытателем и не служил в армии.

Но у него степень магистра естественных наук, он говорит по-английски и французски и считает, что достаточно здоров, чтобы успешно пройти медосмотр. А главное, он бредит космосом.

В своём офисе Плювинаж хранит коллекцию книг о Томе Песке, космическом инженере и пилоте авиакомпании, который в этом году стал первым французским командиром экипажа Международной космической станции.

[Матьё Плювинаж, кандидат в астронавты]:

«Все книги, которые я читал о нём, будь то серьёзные вещи или смешные, заставляли меня говорить себе: «Я хочу сделать это! Это круто!» Так что, поскольку эти книги рассказывают о нём, естественно, это меня немного заинтересовало».

Конкуренция будет жёсткой. Чтобы добиться успеха, французу нужно будет пройти шесть отборочных туров. Но он говорит, что готов рискнуть, потому что в следующий раз, когда ЕКА объявит набор, он уже будет слишком стар.

[Матьё Плювинаж, кандидат в астронавты]:

«Результат мне не важен. Но если я не попробую, то потом всю жизнь буду жалеть. И это будет, по меньшей мере, 40 лет сожалений. Поэтому я решился».

Матьё должен подать заявку до 18 июня. Результат узнает в октябре.

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