Индийский учитель ведёт уроки на дороге
Доски на стене и бетонные парты. Вот так учатся дети одной из деревень на востоке Индии...
Дата загрузки: 2021-09-17
С марта прошлого года большинство из них просто слонялись по улицам деревни. Из-за карантина школу закрыли. А посещать онлайн-уроки не было возможности. Большинство здесь живёт без интернета.
Наверное, всё бы так и оставалось, если бы не местный учитель. Он то и придумал, как и правила соблюсти, и детей научить.
[Двипнараян Наик, учитель начальной школы]:
«Мы обучаем детей всему – как соблюдать дистанцию, как носить маску, насколько важна маска и как мыть руки. Дети сами учатся, а также передают знания другим».
Вот урок биологии. Дети внимательно изучают микробов в микроскопы. Многое оборудование учитель закупает сам.
[Химанти Гауда, школьница]:
«Мы все пришли учиться. И мы очень этому рады. Господин даёт нам книги, тетради, рюкзаки и фрукты».
[Маундия Ора, школьница]:
«Школьники сначала не учились из-за локдауна. Но потом мы снова стали учиться. Я этому рада».
Исследования показывают, что в Индии онлайн обучается лишь около 10% школьников. При этом почти 40% вообще не учится. Также, согласно опросам, большинство родителей хотят, чтобы школы открылись как можно скорее.
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