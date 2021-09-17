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Индийский учитель ведёт уроки на дороге

Индийский учитель ведёт уроки на дороге

Доски на стене и бетонные парты. Вот так учатся дети одной из деревень на востоке Индии...

Дата загрузки: 2021-09-17

Доски на стене и бетонные парты. Вот так учатся дети одной из деревень на востоке Индии. Ни удобств, ни крыши над головой, ни столов. Но детям это, похоже, даже нравится.

С марта прошлого года большинство из них просто слонялись по улицам деревни. Из-за карантина школу закрыли. А посещать онлайн-уроки не было возможности. Большинство здесь живёт без интернета.

Наверное, всё бы так и оставалось, если бы не местный учитель. Он то и придумал, как и правила соблюсти, и детей научить.

[Двипнараян Наик, учитель начальной школы]:
«Мы обучаем детей всему – как соблюдать дистанцию, как носить маску, насколько важна маска и как мыть руки. Дети сами учатся, а также передают знания другим».

Вот урок биологии. Дети внимательно изучают микробов в микроскопы. Многое оборудование учитель закупает сам.

[Химанти Гауда, школьница]:
«Мы все пришли учиться. И мы очень этому рады. Господин даёт нам книги, тетради, рюкзаки и фрукты».

[Маундия Ора, школьница]:
«Школьники сначала не учились из-за локдауна. Но потом мы снова стали учиться. Я этому рада».

Исследования показывают, что в Индии онлайн обучается лишь около 10% школьников. При этом почти 40% вообще не учится. Также, согласно опросам, большинство родителей хотят, чтобы школы открылись как можно скорее.
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