В Сибири и на Дальнем Востоке горят леса
В Сибири и на Дальнем Востоке России пытаются справиться с лесными пожарами. Самая сложная обстановка –..
Дата загрузки: 2021-06-15
В Сибири и на Дальнем Востоке России пытаются справиться с лесными пожарами. Самая сложная обстановка – в Якутии и в Иркутской области.
В Якутии загорелось 34 тысячи гектаров леса.
[Павел Гарин, начальник ГУ МЧС по Якутии]:
«На сегодняшний день ситуация с лесными пожарами на территории республики постепенно стабилизируется. К тушению лесных пожаров привлечено 1153 человека, 182 единицы техники».
В Иркутской области огонь охватил около 20 тысяч гектаров.
[Роман Пешков, замначальника ГУ МЧС по Иркутской области]:
«В связи со сложной обстановкой с пожарами в лесах Катангского района действует режим ЧС. Для её ликвидации накануне прибыл самолёт ИЛ-76 МЧС России».
О пострадавших либо погибших сообщений не поступало. Жилые дома пока также остаются незатронутыми.
В последние годы лесные пожары в России стали масштабнее. Причины – необычно засушливое лето и высокие температуры.
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