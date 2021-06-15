В Сибири и на Дальнем Востоке горят леса

В Сибири и на Дальнем Востоке России пытаются справиться с лесными пожарами. Самая сложная обстановка –..

В Сибири и на Дальнем Востоке России пытаются справиться с лесными пожарами. Самая сложная обстановка – в Якутии и в Иркутской области.

В Якутии загорелось 34 тысячи гектаров леса.

[Павел Гарин, начальник ГУ МЧС по Якутии]:

«На сегодняшний день ситуация с лесными пожарами на территории республики постепенно стабилизируется. К тушению лесных пожаров привлечено 1153 человека, 182 единицы техники».

В Иркутской области огонь охватил около 20 тысяч гектаров.

[Роман Пешков, замначальника ГУ МЧС по Иркутской области]:

«В связи со сложной обстановкой с пожарами в лесах Катангского района действует режим ЧС. Для её ликвидации накануне прибыл самолёт ИЛ-76 МЧС России».

О пострадавших либо погибших сообщений не поступало. Жилые дома пока также остаются незатронутыми.

В последние годы лесные пожары в России стали масштабнее. Причины – необычно засушливое лето и высокие температуры.

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