Байден и Эрдоган провели встречу на полях НАТО

Президент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган встретились в Брюсселе на полях саммита НАТО...

Президент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган встретились в Брюсселе на полях саммита НАТО. Отношения между двумя союзниками по альянсу в последнее время были натянутыми, в частности из-за того, что Белый дом признал убийство армян 1915 года в Османской империи геноцидом.

Байден и Эрдоган обсудили программу создания реактивных самолётов F-35, из которой Вашингтон исключил Анкару, а также американские ракеты Patriot.

Президент Турции после переговоров сказал, что никаких серьёзных прорывов в отношениях между двумя союзниками не наметилось. В том числе по вопросам Сирии и Ливии.

При этом Эрдоган охарактеризовал переговоры с новым президентом США как «продуктивные и искренние».

[Тайип Эрдоган, президент Турции]:

«Мы думаем, что в отношениях между США и Турцией нет проблем, и наше сотрудничество намного богаче и шире, чем проблемы между нами».

Между тем, Джо Байден говорит, что переговоры были «позитивные и продуктивные».

[Джо Байден, президент США]:

«Мы подробно обсуждали, как действовать дальше по ряду вопросов. Списки у нас были очень большие. Наши команды собираются продолжить наши обсуждения, и я уверен, что мы добьёмся реального прогресса в отношениях между Турцией и Соединёнными Штатами».

Напомним, на среду также запланированы переговоры между Джо Байденом и Владимиром Путиным.

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