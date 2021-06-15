Байден и Эрдоган провели встречу на полях НАТО
Президент США Джо Байден и президент Турции Тайип Эрдоган встретились в Брюсселе на полях саммита НАТО...
Дата загрузки: 2021-06-15
Байден и Эрдоган обсудили программу создания реактивных самолётов F-35, из которой Вашингтон исключил Анкару, а также американские ракеты Patriot.
Президент Турции после переговоров сказал, что никаких серьёзных прорывов в отношениях между двумя союзниками не наметилось. В том числе по вопросам Сирии и Ливии.
При этом Эрдоган охарактеризовал переговоры с новым президентом США как «продуктивные и искренние».
[Тайип Эрдоган, президент Турции]:
«Мы думаем, что в отношениях между США и Турцией нет проблем, и наше сотрудничество намного богаче и шире, чем проблемы между нами».
Между тем, Джо Байден говорит, что переговоры были «позитивные и продуктивные».
[Джо Байден, президент США]:
«Мы подробно обсуждали, как действовать дальше по ряду вопросов. Списки у нас были очень большие. Наши команды собираются продолжить наши обсуждения, и я уверен, что мы добьёмся реального прогресса в отношениях между Турцией и Соединёнными Штатами».
Напомним, на среду также запланированы переговоры между Джо Байденом и Владимиром Путиным.
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