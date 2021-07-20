Тушат на земле и с воздуха: в Якутии усмиряют огненную стихию

Воздушный десант российской «Авиалесоохраны» высадился в горящей тайге Якутии, чтобы помочь в борьбе с огнём. Пожары..

Воздушный десант российской «Авиалесоохраны» высадился в горящей тайге Якутии, чтобы помочь в борьбе с огнём. Пожары охватили в регионе более полутора миллионов гектаров леса.

Заместитель главы Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов сообщил, что в национальном парке «Ленские столбы» почти все очаги возгорания потушены.

[Александр Агафонов, замглавы Рослесхоза]:

«Ситуация контролируемая, ситуация управляемая. Отдельно хотелось бы сказать про такое знаковое место, как «Ленские столбы». Оно для каждого якутянина как место поклонения. Почему там возникло много пожаров? В начале недели их было одиннадцать, сейчас ликвидировано уже семь. На вчерашний день два было локализовано, два действовало. Сегодня ещё один локализован. Завтра мы и четвёртый будем добивать».

Огонь также опасно подобрался к Светлинской ГЭС на реке Вилюй, но его удалось остановить.

Сейчас в Якутии полыхает более 200 пожаров. За последние сутки потушено 27. На борьбу с огнём брошено 2200 человек и 270 единиц техники. Военные транспортные самолёты и самолёты-амфибии сбрасывают на горящие леса тонны воды.

При этом жители Якутска и ещё нескольких десятков населённых пунктов страдают от задымлённости. Людям советуют плотно закрывать окна и двери и стараться не выходить на улицу.

По данным МЧС, леса горят в 27 регионах России. Всего зафиксировано более 400 действующих природных пожаров. Самая сложная обстановка в Якутии. Там введён режим ЧС. В Якутске приостановили авиасообщение, также временно не ходят суда по реке Лена.

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