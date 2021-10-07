Землетрясение в Пакистане: не менее 20 погибших
Оно началось, когда все спали. Землетрясение в Пакистане унесло не менее 20 жизней. По словам спасателей,..
Дата загрузки: 2021-10-07
Землетрясение произошло в провинции Белуджистан. Эпицентр залегал на глубине 20 километров примерно в 100 километрах восточнее провинциальной столицы Кветты.
В больнице города Харнай собрались толпы людей – пострадавшие и их родственники. Врачи не успевают оказывать помощь.
[местный житель]:
«Около 3 часов ночи произошло сильное землетрясение магнитудой 5,9. В Харнае погибли примерно 13 человек, ещё сотни пострадали».
[местный житель]:
«Серьёзно пострадавшие – в больнице и ждут скорых, чтобы их отвезли в Кветту».
Более сотни глиняных домов обрушилось. Много построек повреждено, включая правительственные здания. Сотни людей остались без крова.
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