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Землетрясение в Пакистане: не менее 20 погибших

Землетрясение в Пакистане: не менее 20 погибших

Оно началось, когда все спали. Землетрясение в Пакистане унесло не менее 20 жизней. По словам спасателей,..

Дата загрузки: 2021-10-07

Оно началось, когда все спали. Землетрясение в Пакистане унесло не менее 20 жизней. По словам спасателей, погибли, в основном, женщины и дети. Более 200 человек получили телесные повреждения.

Землетрясение произошло в провинции Белуджистан. Эпицентр залегал на глубине 20 километров примерно в 100 километрах восточнее провинциальной столицы Кветты.

В больнице города Харнай собрались толпы людей – пострадавшие и их родственники. Врачи не успевают оказывать помощь.

[местный житель]:
«Около 3 часов ночи произошло сильное землетрясение магнитудой 5,9. В Харнае погибли примерно 13 человек, ещё сотни пострадали».

[местный житель]:
«Серьёзно пострадавшие – в больнице и ждут скорых, чтобы их отвезли в Кветту».

Более сотни глиняных домов обрушилось. Много построек повреждено, включая правительственные здания. Сотни людей остались без крова.
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