Великобритания и Австралия заключили договор о свободной торговле

Великобритания и Австралия объявили о том, что утвердили соглашение о свободной торговле. Премьер-министр Борис Джонсон отметил,..

Великобритания и Австралия объявили о том, что утвердили соглашение о свободной торговле. Премьер-министр Борис Джонсон отметил, что это важный шаг в налаживании отношений Лондона с другими странами после выхода из состава ЕС.

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«Это первый отдельный договор о свободной торговле, который Великобритания заключила после «брексита». И следовательно это прелюдия к дальнейшим соглашениям и путь к Всеобъемлющему прогрессивному Транстихоокеанскому партнёрству».

Договор позволит сократить пошлины на ряд товаров. Так, британские автомобили, шотландский виски и кондитерские изделия станут дешевле в Австралии. А в Великобритании подешевеют австралийская сельскохозяйственная продукция.

[Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии]:

«Это наиболее всеобъемлющее и амбициозное соглашение, заключённое Австралией. Сравниться с ним может только договор о тесных экономических отношениях с Новой Зеландией».

После «брексита» Великобритания стремится сократить зависимость от ЕС и воспользоваться преимуществами торговли со странами Индо-Тихоокеанского региона, где наблюдается активный экономический рост.

Великобритания – восьмой по величине торговый партнёр Австралии, а Австралия – 20-й для Лондона. Объём двусторонней торговли превышает 20 миллиардов долларов.

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