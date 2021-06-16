Великобритания и Австралия заключили договор о свободной торговле
Великобритания и Австралия объявили о том, что утвердили соглашение о свободной торговле. Премьер-министр Борис Джонсон отметил,..
Дата загрузки: 2021-06-16
Великобритания и Австралия объявили о том, что утвердили соглашение о свободной торговле. Премьер-министр Борис Джонсон отметил, что это важный шаг в налаживании отношений Лондона с другими странами после выхода из состава ЕС.
[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:
«Это первый отдельный договор о свободной торговле, который Великобритания заключила после «брексита». И следовательно это прелюдия к дальнейшим соглашениям и путь к Всеобъемлющему прогрессивному Транстихоокеанскому партнёрству».
Договор позволит сократить пошлины на ряд товаров. Так, британские автомобили, шотландский виски и кондитерские изделия станут дешевле в Австралии. А в Великобритании подешевеют австралийская сельскохозяйственная продукция.
[Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии]:
«Это наиболее всеобъемлющее и амбициозное соглашение, заключённое Австралией. Сравниться с ним может только договор о тесных экономических отношениях с Новой Зеландией».
После «брексита» Великобритания стремится сократить зависимость от ЕС и воспользоваться преимуществами торговли со странами Индо-Тихоокеанского региона, где наблюдается активный экономический рост.
Великобритания – восьмой по величине торговый партнёр Австралии, а Австралия – 20-й для Лондона. Объём двусторонней торговли превышает 20 миллиардов долларов.
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