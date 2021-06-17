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3000 километров на солнцемобиле: новая мечта питерского изобретателя

3000 километров на солнцемобиле: новая мечта питерского изобретателя

Житель Санкт-Петербурга своими руками построил солнечный электромобиль. Он может ехать на полной зарядке шесть часов и..

Дата загрузки: 2021-06-17

Житель Санкт-Петербурга своими руками построил солнечный электромобиль. Он может ехать на полной зарядке шесть часов и двигается со скоростью 30 километров в час. Изобретатель планирует совершить на солнцемобиле длительное путешествие.
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