Парламент Венгрии запретил преподавать ЛГБТ-идеи в школах

Парламент Венгрии принял закон, который запрещает преподавание в школах материала, который касается гомосексуальности и смены пола...

Парламент Венгрии принял закон, который запрещает преподавание в школах материала, который касается гомосексуальности и смены пола.

Законодатели из правящей партии Виктора Орбана «Фидес» поддержали законопроект. При этом левые оппозиционные политические силы бойкотировали голосование.

Закон вошёл в более широкий свод правил, который касается педофилии и наказания за это. Оппоненты недовольны таким объединением. По их словам, теперь им будет сложнее добиться отмены нового ограничения.

В день голосования у парламента собрались протестующие. Они призывали партию «Фидес» отклонить законопроект.

В Венгрии гомосексуальные браки официально не оформляют. Кроме того, усыновить ребёнка может только гетеросексуальная пара.

В целом партия «Фидес» продвигает христианско-консервативные принципы. Так, правительство Орбана внесло в конституцию более чёткое определение семьи. Теперь там сказано, что это союз между одним мужчиной и одной женщиной. Оно также ограничило возможности для гомосексуальных пар усыновить ребёнка.

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