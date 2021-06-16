Парламент Венгрии запретил преподавать ЛГБТ-идеи в школах
Парламент Венгрии принял закон, который запрещает преподавание в школах материала, который касается гомосексуальности и смены пола...
Дата загрузки: 2021-06-16
Законодатели из правящей партии Виктора Орбана «Фидес» поддержали законопроект. При этом левые оппозиционные политические силы бойкотировали голосование.
Закон вошёл в более широкий свод правил, который касается педофилии и наказания за это. Оппоненты недовольны таким объединением. По их словам, теперь им будет сложнее добиться отмены нового ограничения.
В день голосования у парламента собрались протестующие. Они призывали партию «Фидес» отклонить законопроект.
В Венгрии гомосексуальные браки официально не оформляют. Кроме того, усыновить ребёнка может только гетеросексуальная пара.
В целом партия «Фидес» продвигает христианско-консервативные принципы. Так, правительство Орбана внесло в конституцию более чёткое определение семьи. Теперь там сказано, что это союз между одним мужчиной и одной женщиной. Оно также ограничило возможности для гомосексуальных пар усыновить ребёнка.
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