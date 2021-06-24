Франция, Германия и Португалия вышли в 1/8 финала Евро-2020

Сборные Германии и Венгрии сыграли вничью в третьем туре группового этапа Евро-2020. Встреча прошла на «Альянц-Арене»..

Сборные Германии и Венгрии сыграли вничью в третьем туре группового этапа Евро-2020. Встреча прошла на «Альянц-Арене» в Мюнхене и завершилась со счётом 2:2.

Немецкая сборная, набрав четыре очка, заняла второе место в группе F и вышла в 1/8 финала. Венгры с двумя очками оказались на четвёртом месте и завершили выступления на турнире.

Болельщики покидали «Альянц-Арену», подсвеченную цветами флагов Венгрии и Германии. Мэр Мюнхена хотел, чтобы стадион украсили радужной подсветкой в знак протеста против нового венгерского закона. Он запрещает преподавать в школах ЛГБТ-идеи. УЕФА отклонил запрос Мюнхена.

Между тем многие и немецкие, и венгерские болельщики не довольны игрой.

[Марко, болельщик немецкой сборной]:

«Им просто повезло. Просто большая удача, а мы сильно разочарованы». [Ральф, болельщик немецкой сборной]:

«Они должны лучше играть, если хотят выдержать следующий раунд. Даже если они встретятся на следующей неделе с Англией, всё равно должны выступить лучше. Так больше продолжаться не может». [Жольт, болельщик венгерской сборной]:

«Мне очень жаль, ужасно жаль. Я уже поверил в победу. Дважды».

Теперь Германия сыграет с Англией на стадионе «Уэмбли» 29 июня.

Параллельно с матчем в Мюнхене прошла встреча Франции и Португалии на «Пушкаш Арене» в Будапеште. Она также завершилась ничьей. По два мяча забили нападающие обеих команд Карим Бензема и Криштиану Роналду.

Однако французским болельщикам есть что праздновать. Национальная сборная финиширует на вершине группы F с пятью очками. Португалия, набрав четыре очка, заняла третье место. Обе команды вышли в плей-офф.

[Яссир, болельщик французской сборной]:

«Мы очень счастливы. Вначале игра была немного сложной. Но мы очень счастливы, потому что заняли первое место (в группе F), и это самое главное. И ещё мы были очень рады видеть, как Бензема забил два гола. Это было очень важно для того, чтобы команда верила в него».

Португальская сборная теперь встретится с Бельгией в Севилье 27 июня. Днём позже Франция сыграет со Швейцарией в Бухаресте.

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